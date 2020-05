El documento hallado en la víctima pertenece a Miguel Alejandro Pereyra, un jardinero con domicilio en la localidad de Castelar y de 42 años. Su identidad no fue confirmada de forma oficial, porque no está lista aún la pericia de ADN. Sin embargo, Graciela, una mujer que se identifico como familiar del descuartizado, confirmó a la prensa que se trataba de él: "Estamos de duelo, no queremos hablar por el momento. Pero confirmo que Miguel es la víctima". Miguel Alejandro Pereyra era hincha del club Deportivo Morón y en las redes sociales se lo ve con cuatro chicos en varias fotos. También tiene un tatuaje en el pecho que dice "Franco", que puede permitir su identificación. Según sus registros laborales, hace diez años trabajó para una empresa de casting. Aún falta verificar si cuenta con antecedentes penales, pero una versión sostiene que tendría tres causas por distintos delitos.