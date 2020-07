E l ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, admitió que hubiese actuado de otra manera de haber contado desde un primero momento con la información que hoy se tiene sobre el coronavirus. En el territorio porteño, en tanto, continúa el programa Detectar, que a la fecha arrojó más de 800 positivos.

"Si hubiéramos sabido desde el primer día que las personas podían traer la enfermedad sin tener ningún síntoma y contagiar y dispersar el virus, seguramente habríamos hecho mucho antes lo que hicimos con los hoteles con los repatriados, que se queden un período de cuarentena en el hotel, los habríamos testeado antes de que salgan a la ciudadanía", aseveró el funcionario.

Quirós, quien ayer recorrió distintos hospitales porteños, agregó que "nos cambió la forma de mirar esta pandemia y hemos cambiado todas las políticas públicas hace cerca de dos meses, cuando entendimos el fenómeno, que no había sido descrito científicamente aún para ese entonces, cuando supimos que prácticamente la mitad de los contagios ocurren con personas que aún no tienen síntomas; ya sea porque van a ser asintomáticas en el período de la enfermedad o porque están presintomáticas y todavía no han empezado con la fiebre o los síntomas".

En declaraciones televisivas, reconoció que "habríamos puesto mucho antes el tapabocas y el barbijo, y tomado políticas mucho más proactivas como estamos haciendo hace dos meses con el plan Detectar, yendo a la casa uno por uno, sabiendo que pequeños síntomas a veces la gente no las relaciona con la enfermedad y está contagiando mientras está enfermo", completó.

"Al principio -sostuvo el ministro- los informes internacionales señalaban que la Covid se contagiaba por personas con fiebre y síntomas y que apenas el uno por ciento de los contagios eran personas que no los tenían; y todas las medidas de políticas públicas se restringían a ello".

"Actualmente, el escenario es muy difícil, mucho más diferente y con mucho más conocimiento que al principio", finalizó Quirós.

En la ciudad continúa con el programa Detectar, que empezó a trabajar con casos del barrio porteño de Boedo. La central del operativo continúa en la Saraza 470, Parque Chacabuco.

Por otra parte, el gobierno porteño ya realizó un total de 52.272 testeos rápidos a los profesionales de la salud, "de los cuales el 2,5% fueron positivos y en ningún caso las personas presentaban síntomas compatibles con el virus", destacaron.