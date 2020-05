M oria Casán siempre da que hablar. Y esta vez, invitada de lujo por ser la madrina de "El Run Run del espectáculo", el ciclo que se emite por Crónica HD, no quiso perderse la celebración de los seis meses del programa que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Felicitó a los conductores por el semestre cumplido: "Estoy orgullosa que sean mis ahijados. Son muy profesionales y amantes de lo que son". Sobre cómo lleva la vida de aislamiento, Casán detalló que se encuentra muy ocupada: "Me levanto siempre de buen humor, divina. Vuelo de la cama como si estuviera haciendo el servicio militar. Desayuné y luego me puse a leer un libro al sol. Empecé a estudiar mandarín, y medio que me torra, pero lo voy a aprender. Lo aprendo por fonética. Y ahora me agarró por la jardinería". Si bien es una mujer muy activa, la conductora explica que está feliz con este momento de parate: "Quisiera que no se acabe la cuarentena. Para mí no tendría que terminar, es más, a veces creo que tengo 11 años, porque no tengo responsabilidad. Yo a los 12 empecé a tener responsabilidades, cuando tuve que trabajar por necesidad, así que disfruto de este momento".

También mencionó cómo vive la sexualidad en este presente extraño, porque su marido Humberto Poidomani se encuentra en Miami y debe cumplir el aislamiento sola: "Hay que trabajar con la cabeza. Cada persona tiene su libido puesta en un lado, tal vez alguno tenga un orgasmo mirando el atardecer, y no sientas que la caricia del otro te alcance, porque quizás va a lo burdo, te agarra de atrás o de adelante y siempre lo mismo. El cerebro es el órgano sexual más importante".

De todo un poco

Ya en ese clima más "hot", contó una anécdota que sorprendió a todos: "La última vez que fui a un programa a una entrevista, en TN, casi no puedo grabar, porque Daniel Malnatti se desmayó de los nervios. Él conoció la masturbación gracias a mí. Era tanto lo que yo le provocaba, a nivel de que descubrió el sexo conmigo, que se desmayó". También tuvo tiempo para expresarse sobre otros temas. Hace algunos días, La One hizo un comentario en redes que levantó sospechas de un enojo suyo respecto a la salida del aire de "Incorrectas", programa que conduce en América TV. Negó todo y aclaró: "No quiero cambiar la esencia de mi programa. No es una negación de la pandemia, pero no me interesa ser una extensión del noticiero, por eso dije que no iba a hablar del Covid-19. Me aburre. A mí me gusta el glamour y soy una persona performática. Soy como las revistas de peluquería. Amo a América, que me permitió siempre ser lo que soy, pero prefiero pasar el Covid-19 en mi casita y si no puedo entretener como me gusta a mí, me entretengo yo".