Un dirigente cordobés de la UCR desató un escándalo al filtrarse un audio suyo en el que expresa su deseo de que el coronavirus haga "una limpieza étnica" y "mate a cinco o seis millones de negros", entre otros graves dichos racistas, que generaron el repudio de gran parte de la clase política y el pedido de intervención del Inadi en el tema.

"La gente entiende en este país a los palazos, si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a pala y a patada en el culo. Es de la única forma, porque es negro", resaltó el ex concejal radical en Capilla del Monte Julio Carballo.

Sin embargo, Carballo fue más allá y puntualizó su deseo en relación con el coronavirus.

"Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Por mí, que se quede en La Matanza y le haga honor al nombre con cinco o seis millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos", subrayó el dirigente radical, quien agregó que con estas condiciones "capaz que este país arranca".

Desde el comité local de la UCR repudiaron sus dichos y prometieron evaluar la "expulsión" del dirigente.