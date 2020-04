Por un rato, cambia la raqueta por el joystick... Rafael Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, confirmó que participará en un torneo virtual recreado en el juego Tenis World Tour y que disputará el Mutua Madrid Open, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la pandemia de coronavirus.

"Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo. No sé yo qué tal se me irá, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual", expresó "Rafa" en declaraciones efectuadas desde su residencia en Mallorca, donde cumple con el aislamiento social.

Nadal se sumó a la movida a la que ya se habían anotado el escocés Andy Murray, el francés Lucas Pouille, la alemana Angelique Kerber, la holandesa Kiki Bertens y la española Carla Suárez y que se desarrollará desde el 27 al 30 de abril, cada uno compitiendo desde sus casas.

El torneo virtual tendrá dos cuadros, uno de ATP y otro de WTA, y se estima que se recaudarán 150.000 euros para ser destinados íntegramente a mitigar el impacto social que causó la pandemia de Covid-19.