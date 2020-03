Federico Amador, el marido de Florencia Bertotti, publicó en las redes sociales una imagen en la que se lo ve en una locación que no es su casa y reveló que no respetó el aislamiento. El actor también es coordinador del espacio Serpentario Educativo, que se encarga de rescatar y recuperar diferentes especies de animales y es una de las instituciones que en medio de la pandemia por coronavirus tiene la excepción para continuar con su funcionamiento. "¡Hoy tuve que romper la cuarentena! Tenemos a nuestro cargo 50 animales provenientes de fauna provincia, del mascotismo y de incautaciones del tráfico de fauna, y ellos no entienden de coronavirus y tienen que comer, de lo contrario, morirían de hambre". Amador remarcó que lo último que quiere "es fomentar a salir de las casas" y aclaró que para poder circular cuenta con "todos los permisos necesarios".