El coronavirus se cobró las vidas de dos personas muy cercanas a Ricardo Montaner y Enrique Iglesias. En el caso del venezolano, se trata de su primo Carlos Rodríguez, que vivía en España. Para recordarlo, hizo un posteo en sus redes donde compartió un video con su último encuentro. En las imágenes se puede ver a su hija Evaluna y a Camilo Echeverry, su flamante yerno, compartiendo abrazos y muchas risas con Rodríguez.

"Nos ha caído una aplanadora arriba", dijo entre otras cosas Montaner, muy triste. "Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España. Este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte, hay que cuidarlos. A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que ‘La gloria de Dios’ sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo".

El viernes 20 de marzo falleció Carlos Falcó, marqués de Griñón, a los 83 años, quien fue padrastro de Enrique Iglesias. La pandemia del coronavirus acabó con la vida del empresario, viticultor y padre de cinco hijos. Falcó además fue pareja de Isabel Preysler -madre de Enrique- durante los años ochenta, y en este período se hizo muy cercano al intérprete español, que recién varios días después de su muerte escribió unas palabras para mandar apoyo a todos sus fans que puedan estar atravesando un momento complicado.

En Instagram, el español compartió una tierna fotografía en la que aparece el marqués de Griñón, así como Isabel Preysler y el cantante cuando era niño. "Estamos pasando tiempos difíciles y esta emergencia ha alcanzado a muchísimas personas incluida mi familia. Es momento de quedarse en casa y estar pendiente de vuestros seres queridos. Os mando un fuertísimo abrazo y espero veros muy pronto. ¡Ánimo!".