El vicepresidente de Independiente Pablo Moyano había afirmado que los sueldos del plantel se iban a ver reducidos a causa de la crisis económica desatada por el coronavirus. Sin embargo, en las últimas horas el que tomó la posta y salió a responderle fue el capitán del equipo, Silvio Romero (foto), quien dejó en claro que el atraso salarial viene desde antes de la pandemia.

En una entrevista con radio La Red, el delantero del Rojo cruzó al dirigente y contó que los jugadores del plantel no cobran desde hace varios meses. "En Independiente nos deben desde enero. Entiendo que en este contexto, con todo lo que está pasando, lo de la deuda pasa a un segundo plano, pero no cobramos ni enero, ni febrero, ni marzo", arrancó el goleador. Además, Romero contó que "hay jugadores de Primera que no pueden sostenerse sin cobrar varios meses".

En tanto, el Chino explicó que el parate de la competencia agudizó aún más los problemas económicos en el club. "Estamos complicados con los pagos y con esta situación se ha profundizado, pero no estamos tocando el tema económico porque está claro que hoy hay otros focos, otras prioridades", expresó el atacante.

Agradecido con Alberto

Tras la última conferencia de prensa de Alberto Fernández, Romero compartió un mensaje agradeciéndole al presidente por permitir salir a la calle a aquellos que sufran alguna discapacidad. "Gracias Alberto, ¡es muy importante para mi que me dejes salir a despejarme! Prometo hacerlo con total responsabilidad, como hice todo hasta ahora. Atte: Mateo", escribió el Chino, cuyo hijo Mateo padece una discapacidad.