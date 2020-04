Entre los irresponsables que día a día violan la cuarentena obligatoria, en las últimas horas se destacó el caso de una modelo que fue a ver a su novio escondida en el baúl de un taxi, grabó un video mofándose de no haber sido "atrapada" y lo subió a sus redes.

Tras la viralización de esas imágenes, la policía logró dar con ella en su domicilio de Avellaneda, donde vive con su familia. Agustina Princeshe, tal como figura en Instagram, fue advertida por los oficiales sobre que podría ser detenida si llega a reincidir, pero la rubia volvió a minimizar la situación y explicó que sólo fueron a buscarla para que firmara "un papel". "A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la policía, que le dije que no me filmara e hizo lo que se cantó el c...", contó en un nuevo descargo virtual.

En las últimas horas de un jueves "agitado", Agustina volvió a las redes con una foto y la leyenda: "La felicidad de uno, la envidia de miles".