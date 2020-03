Y a tiene en su poder Pablo Rago el sobreseimiento definitivo de cara a la acusación de abuso que padeció durante meses. Una acusación que lo deprimió bastante, y el punto es que con esta definición, ¿le pedirán disculpas? Por eso, entre otros motivos, está agradecido con su novia Tamara , ya que la joven lo acompañó sin dudar durante las semanas más difíciles de sobrellevar. Llevan dos años de relación y compartieron hace un mes unos días en San Clemente y ahora están juntos en la casa del actor. Por más que tiene propuestas a futuro, por ahora se suspendió el estreno de la película de Gastón Portal, en su debut como director, en la que Rago hizo una participación especial con los protagonistas Natalia Oreiro y Diego Peretti.

Recordemos que en enero de este año, Erika Basile se hizo conocida públicamente al denunciar a Pablo Rago por abuso sexual, en un hecho que habría ocurrido en el departamento del actor en el año 2015. El 30 de diciembre se habilitó la feria judicial para continuar con el caso y el artista fue imputado. Tras conocerse la decisión de la Justicia, la mujer volvió a hablar de la causa. Basile relató que el actor la había invitado a su departamento para pasar un rato juntos. "Yo accedí a ir, hablamos de todo", señaló, y sostuvo que ella aceptó que el actor se le acerque y la bese en un momento de intimidad que tuvieron. Pero el problema comenzó cuando se fueron a la habitación y Rago quiso grabarla: "El apareció con una cámara profesional, queriendo filmar la secuencia. Yo me negué y lo corrí", relató la mujer. Y continuó: "Casi lastimándome porque me negué a sus pedidso, se corre y se pone a gritar con un brote psicótico: ‘¿A qué viniste? No sos una nena, te gusta que te traten como una puta’. Se puso violento verbalmente porque había fumado marihuana. No era el mismo Pablo que yo vi cuando llegué a su departamento, lo desconocí por completo". Finalmente, se comprobó que fue todo una mentira y el actor quedó sobreseído.