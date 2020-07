La Justicia de Ecuador ratificó la condena a ocho años de cárcel por corrupción del ex presidente Rafael Correa (foto), al negar el pedido de apelación.

Fue el Tribunal de Apelaciones de la Corte Nacional de Justicia el que tomó la decisión en el marco de una causa conocida como el "caso sobornos", por el que 18 personas, entre las que hay diez empresarios, fueron sentenciadas a ocho años de cárcel. En particular, Correa fue acusado de cohecho agravado en la financiación del partido Alianza País.

"Aunque es difícil de creer, era de esperarse. Caso y sentencia más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí", afirmó Correa, quien presidió Ecuador entre 2007 y 2017, tras conocer el fallo. Poco antes había expresado que "todo es político" y que "jueces sometidos ratificarán ridícula sentencia de un caso que es montaje" para impedirle "regresar y derrotarlos".