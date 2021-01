Se suspendieron las funciones de "Un estreno o un velorio" porque Raúl Lavié tuvo un problema de salud, una infección urinaria, una cistitis que ya está controlada, pero que todavía no le permitió, con tratamientos de antibióticos, volver al escenario. Patricio Arellano, que forma parte del elenco, está ensayando su rol para tratar de reemplazarlo la semana que viene en el Broadway. "Está bien de salud, pero muy triste. Se encuentra transitando una infección urinaria. Es muy doloroso. Tiene que hacer reposo y tomar antibióticos. Es un verdadero bajón que no pueda hacer la función", le contó Laura, la esposa de Lavié, a Teleshow y agradeció la preocupación por la salud del actor. "Dejar un teatro sin espectadores no es nada fácil. El Negro jamás faltó a una función. Ni el día más triste de su vida. Ni cuando murió su hijo", apuntó la mujer que cuida al artista para que pronto pueda volver a los escenarios. Lo dijo en referencia al fallecimiento de Leo Satragno, el hijo mayor que tuvo con Pinky, quien murió a los 54 años como consecuencia de un cáncer en el intestino, en enero del 2019. Y en este sentido, dio más detalles. "Cuando hacia ‘El hombre de la Mancha’ y peleaba contra los molinos de viento, se desgarró el brazo derecho y luego el izquierdo, y siguió igual", finalizó su mujer.