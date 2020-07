El ex ministro de Finanzas Luis Caputo y el ex director del Banco Central Pablo Quirno, ambos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, expresaron su apoyo a la nueva oferta de canje de la deuda pública presentada por la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, el también ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay criticó la decisión y dijo que "es un ejemplo de cómo no se debe negociar".

"Muy buena propuesta de canje", sostuvo anoche Caputo, a través de su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que aseguró que la oferta contiene "niveles de NPV (Valor Presente Neto) aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país".

El ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) que también ocupó la presidencia del Banco Central remarcó que la nueva oferta del gobierno conlleva un "muy buen diseño de los incentivos", hasta punto tal que consideró que lo hace "desalentando el ser holdout".

"Una propuesta justa que debiera tener una alta participación", afirmó Caputo.