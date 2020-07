L os investigadores realizaron un hisopado a la madre de Facundo Astudillo Castro, que está desaparecido desde el 30 de abril, para elaborar su ADN y poder compararlo con las evidencias secuestradas en el marco de la causa. Cristina Castro se lo realizó y la muestra será enviada a un laboratorio de la Capital Federal para que se elabore el ADN. "La medida tiene como fin que ese ADN pueda ser comparado en un futuro con muestras que se llevaron a cabo en las pericias de los vehículos secuestrados y que están en la delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) de Bahía Blanca", dijo una fuente de la investigación.

Los investigadores analizaban la posibilidad de realizar nuevos rastrillajes en los próximos días, aunque aún no fue establecida la zona. También, y a pedido de la querella ante la justicia federal, se espera la llegada a la zona de Villarino del instructor canino Marcos Herrero, quien es especialista en rastreo criminal y búsqueda de personas. Por su parte, el abogado de la madre de Facundo dijo que ya "formalizó" el pedido de recusación del fiscal federal que interviene en la causa por la desaparición forzada del joven de 22 años, de quien no se sabe nada desde el 30 de abril último, cuando salió de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro. El abogado Leandro Aparicio dijo que "durante la semana pasada se dieron cinco declaraciones testimoniales que fueron esclarecedoras para sostener la hipótesis de la querella" sobre la responsabilidad policial en el hecho, mientras que "en el día de ayer se tomaron tres declaraciones más". "Nosotros tenemos muy claro ya que a Facundo lo desapareció la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tenemos muy claro el plan de encubrimiento que se realizó después de que desaparece Facundo, que está clasificado en cinco etapas", sostuvo el abogado. Según Aparicio, la primera "se produce el mismo día 30 de abril cuando lo desaparecen y cuando establecen algunas acciones, como por ejemplo mandar un mensaje desde el teléfono de Facundo, un SMS", y continúa hasta la incorporación de testimonios "falsos". El querellante dijo que a raíz de la incorporación de un último testigo en carácter de reservado y la "filtración de falsa información" sobre una persona que trasladó a Facundo, se realizó una denuncia "al fiscal federal". "Hoy son nueve los policías que entendemos que tienen que ver con este encubrimiento y no sólo de la policía de Villarino sino también de Bahía Blanca". Para la querella, Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después. Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y las 16 de ese mismo día el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introducen en una patrulla y desde ese momento nada más se supo de él.