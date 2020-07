El kirchnerismo salió a cruzar a Mauricio Macri, que esta semana levantó su perfil de silencio autoimpuesto tras perder las elecciones con una entrevista para el exterior y elogiando las protestas durante el 9 de julio.

"Macri debería llamarse al silencio o a la autocrítica. Dejó a un país en emergencia y endeudado cuando no había una pandemia", sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "En medio de una pandemia, Macri cree que lo mejor que tiene para hacer es dar un reportaje. Ahí se ve en qué lugar está cada uno. Argentina va a salir adelante, y en un tiempo vamos a evaluar cuál fue el rol de cada uno en este momento histórico", completó el funcionario.

También fue duro el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, quien respondió un tuit de Macri que el jueves, con la expresión "Libres", había elogiado las protestas en varios puntos del país. "Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste. Por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año (capaz que no te acordás). Silencio", aseguró Biondi desde las redes sociales.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, culpó a Macri de promover manifestaciones antidemocráticas. "No hay que cargar responsabilidad sobre estas personas que salieron confundidas, mareadas, a manifestarse, que pusieron en riesgo la vida de ellos y de sus familias, sino que hay que responsabilizar a quienes promueven este tipo de manifestaciones", dijo Mendoza.

La interna

La reaparición del ex presidente se da en un contexto donde las diferencias dentro del PRO se profundizan. El ala dura de Macri y Patricia Bullrich cada día tiene más diferencias con el sector de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

En este esquema, Macri y Bullrich están en una postura de clara oposición al gobierno y declaraciones muy duras. El otro sector se muestra más contemplativo, sobre todo Larreta, porque tiene que gobernar y necesita acordar con el gobierno cómo combatir la pandemia. De hecho, en los últimos días hubo movimientos internos dentro del partido y Macri debió ceder y armar una mesa ejecutiva partidaria, donde tiene una leve mayoría por sobre los "moderados".

La tensión entre los dos sectores ya venía hace rato, pero terminó de explotar cuando Patricia Bullrich publicó un comunicado sobre el asesinato del ex secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez, y no se lo comunicó previamente a casi nadie puertas adentro. El sector "moderado" no está de acuerdo con el perfil confrontativo de Bullrich, ya que consideran que expresa al sector más duro del votante macrista, pero no sirve para atraer votos de toda la clase media. A nadie se le escapa que en el fondo de estas peleas internas hay distintas ambiciones políticas: el sector "moderado" tiene a Larreta como su candidato a presidente 2023 y esperando definiciones de Vidal, mientras que debería surgir -si Macri no quiere competir- otro referente del sector "duro" para dirimir esta interna.

Y eso es sólo el principio: en caso de que Juntos por el Cambio logre alinearse con un candidato, aún tiene que convencer a la Coalición Cívica y al radicalismo, que, con la figura de Alfredo Cornejo, pide pista por mayor protagonismo en la convulsionada oposición.