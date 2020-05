María Eugenia Vidal evita los medios. También las redes sociales. Poco y nada comenta la ex gobernadora a través de su cuenta personal de Twitter, aunque ayer fue la excepción. Con motivo del 25 de Mayo, saludó a sus seguidores y resaltó que en tiempos de pandemia "no hay lugar para nada más".

"¡Feliz día de la patria! Mi abrazo a todos los que nos cuidan en los hospitales y en las calles, a todos los que trabajan poniéndole el cuerpo a esta pandemia haciendo patria. No hay lugar para nada más. Los quiero y estoy", fue el mensaje que la ex gobernadora subió a su red personal, cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

Y si bien no aparece en los medios, la ex gobernadora bonaerense lleva adelante una serie de teleconferencias con dirigentes políticos del Interior. "Hay que abrir. Cambiemos no puede girar alrededor de los mismos nombres", fue uno de los mensajes que les dio en los últimos días.