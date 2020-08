A partir de mañana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) completará la primera fase del plan de reapertura de actividades por la pandemia, con la habilitación para volver a funcionar de los comercios situados en avenidas con alta circulación, en tanto que no avanzará en la próxima etapa, que contemplaba la práctica de deportes individuales, debido al alto nivel de casos de coronavirus y para "consolidar" las flexibilizaciones ya implementadas.

Así lo confirmó ayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa en la que informó que "el nivel de casos sigue estando alto, con un promedio de 1.100 por día, una tasa de duplicación de 34 días y un R (índice de contagiosidad) estabilizado en 1,03 y eso nos da preocupación por supuesto, por eso tenemos que seguir trabajando". Con esos datos, el mandatario consideró que la ciudad debe "consolidar y mantener" la primera de las seis etapas del plan de marcha anunciado hace dos semanas, el que contempló la reapertura de actividades para los comercios barriales no esenciales, como las peluquerías y los locales de venta de ropa y calzado, la ampliación de los días para la salida de niños y niñas en parques y plazas y la práctica deportiva al aire libre.

Esta etapa finalizará el lunes con la posibilidad de que vuelvan a abrir sus puertas los comercios que están en avenidas donde se registra alta circulación de personas, que permanecen cerrados desde el inicio de la cuarentena del 20 de marzo. Esa medida no contempla a los locales que están en el entorno de los centros de trasbordo de los barrios de Liniers, Retiro y Constitución, así como tampoco los de la avenida Avellaneda en Flores y el centro de Once. No obstante, el segundo paso del plan de reactivación, que debía arrancar el martes 4 de agosto, deberá esperar para su ejecución, con lo cual no avanzará la autorización a funcionar a las bibliotecas, aunque sin la permanencia de los concurrentes; el streaming de artes escénicas y la administración de los museos.

Tampoco se podrá realizar, por ahora, la práctica de deportes individuales al aire libre, amateur y federados, como el tenis y el golf; en tanto que el sector de la industria podría avanzar en, al menos, la puesta a punto de los protocolos necesarios para su vuelta.

"La industria del juguete ya volvió la semana pasada y estamos hablando con cada uno de los sectores para ver sus protocolos y adecuarlos a cada uno de las actividades", puntualizó Rodríguez Larreta en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el vicejefe de gobierno, Diego Santilli; el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y los ministros de Salud, Fernán Quirós; de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, y de Espacio Público, Clara Muzzio.

"Tenemos que consolidar esta primera etapa, ver que funcione y que la gente cumpla", dijo Rodríguez Larreta y agregó que "cuando podamos dar certidumbre" para el resto de las actividades que permanecen cerradas por la cuarentena "lo vamos a hacer, pero eso va a depender de cada uno de los vecinos y vecinas". De esta manera, el jefe de gobierno porteño reafirmó el concepto de que "las aperturas se mantendrán si todos nos cuidamos", que había planteado el último viernes, en la quinta presidencial de Olivos, donde compartió una conferencia con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, como ya viene ocurriendo cada vez que finaliza un período de restricciones y comienza otro, en función de cómo evolucionan los números de la pandemia de Covid-19 y de la actividad económica.