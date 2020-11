Sebastián Villarreal tenía un sueño: formar parte de la colonia artística. En marzo de 2015 se filmó a sí mismo en el televisor para compartirlo en sus redes. Había concurrido al viejo edificio de Ideas del Sur en la calle Olleros para participar de un casting de bailarines de "ShowMatch" para una nueva temporada de "Bailando por un sueño". Se tomó fotos con Marcelo Iripino, con Mora Godoy y Jorge Lafauci, entre otros.

En sus redes sociales Villarreal se mostraba en contra del aborto legal y a favor de los derechos de los animales. También publicaba mensajes contra la violencia de género y las agresiones de hombres contra mujeres. "Esta sociedad machista, pobre mujer. Hay que cambiar la mentalidad", clamaba el joven. Una de las publicaciones más llamativas en Facebook data del 30 de junio de 2018. Allí hace mención a un caso de violencia de género: "Pobre mujer. No sólo le hizo violencia física sino psicológica. Estas basuras llamadas hombres les hacen pensar así a las mujeres. Sigan denunciando, no creas en lo que dicen los hombres porque el que hace una vez lo hace mil veces más y no piensan en la familia. Son las personas que nos traen al mundo. 100% a favor de ustedes, no dejen que las maltraten físicamente, verbalmente ni mentalmente. Hoy tienen alguien que las va a defender. Sé que no es fácil pero crean en su gente y denuncien. Me da vergüenza cuando veo estas cosas, qué HDMP esta clase de hombres".