E n consulta permanente con el gobierno nacional, las cuatro provincias más pobladas del país rechazaron conjuntamente la posibilidad de permitir la salida de toda la población durante una hora, tal como había anunciado en la noche del sábado el presidente Alberto Fernández.

Desde temprano, la viceministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había aclarado que el gobierno publicaría el decreto con las medidas anticipadas por el Presidente, pero que cada distrito tenía la posibilidad de modificar ese esquema en su propia reglamentación.

Durante el día, los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe mantuvieron diversas reuniones con sus funcionarios y consultaron a los intendentes de las ciudades más grandes para conocer su postura respecto del permiso para salir. La respuesta fue un "no" unánime, ante la imposibilidad de un esquema para poder controlar la organización de dichas recorridas. "¿Cómo sé además si la persona lleva cinco minutos o cuarenta y cinco? ¿Cómo evito que vayan a las plazas si no tengo geolocalizado dónde vive cada uno?", preguntó uno de los jefes comunales consultados por "Crónica". Otro fue más directo: "En el conurbano no se puede. Dijimos todos que no".

En la misma línea se pronunciaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el delicado equilibrio para no romper la alianza que Horacio Rodríguez Larreta formó con el Presidente, el jefe de gabinete Felipe Miguel había subrayado temprano por la mañana que la ciudad podía "restringir, modificar o anular" el permiso anunciado por el gobierno nacional. Pese a eso, aseguró que aguardarían la publicación oficial del decreto antes de tomar una decisión. Finalmente, los tiempos se aceleraron y, en un comunicado junto con las provincias, el gobierno porteño anunció su rechazo a la propuesta. Las salidas diarias habían sido planteadas por directivos de Unicef al presidente Alberto Fernández, en la semana. Avalado por los especialistas, y en espejo con la decisión que tomaron en el gobierno de España, el mandatario mantuvo total hermetismo respecto de ese punto, la única incógnita del anuncio realizado en la noche del sábado. Finalmente, se inclinó por el sí.

"En aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones", señalaron en el texto difundido a los medios.

Desde Presidencia avalaron el mensaje, y señalaron que el artículo 8 del decreto tenían en su redacción la potestad para que las autoridades de cada jurisdicción definieran las salidas y "en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo, con el fin de proteger la salud pública".

Es oficial

Durante la tarde trascendió el decreto que oficializa la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, con los anuncios realizados por el Presidente respecto de las facultades de gobernadores e intendentes para flexibilizar algunas actividades, siempre bajo el control de los criterios en torno a los contagios y protocolos necesarios para evitar la expansión del virus.