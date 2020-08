"Me siento discriminado porque no nos escuchan", reflejó, con resignación, Juan Alomo, quien denunció a su ex cuñado de abuso de sus dos hijos, razón por la cual los pequeños permanecen con su padre desde hace dos años. Sin embargo, en los últimos días, las autoridades judiciales establecieron la restitución de los niños a su madre, que reside en el mismo domicilio que el acusado. Por lo tanto, el padre de las criaturas exige que el juez de turno respete las voluntades de los menores.

Una noche, Juan se encontraba junto a sus hijos, de entonces 3 y 1 año, cuando el mayor de ellos le tocó su zona genital. Ello marcó el punto de partida de una travesía legal que lleva cinco años, y en la cual el principal apuntado es el tío materno de las criaturas. Puesto que ellos argumentaron que el ser querido "jugaba así", señaló Juan.

El Juzgado de Familia Nº 2 de Quilmes dispuso, casi tres años después, otorgarle la guarda provisoria a Alomo hasta que se resuelva la causa. Sin embargo, en las últimas semanas Ferrari determinó que los nenes regresen a la casa materna, donde vive el denunciado. Al respecto, el denunciante reconoció que "me siento discriminado porque no nos escuchan ni nos dejaron presentar las pruebas; estamos desesperados". Alomo apeló la orden y hasta el momento continuará con la guarda provisoria de sus hijos.