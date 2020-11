P or primera vez el presidente Donald Trump reconoció la victoria del mandatario electo Joe Biden mientras culpó falsamente de su derrota a una serie de teorías de conspiración. "Ganó porque la elección fue arreglada. No se permitieron testigos ni observadores, voto tabulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo de mala calidad que ni siquiera podía calificar para Texas (¡que gané por mucho!), los medios falsos y en silencio, y ¡más!", tuiteó Trump el domingo por la mañana. En otro tuit, poco después, Trump mantuvo su falsa creencia de que podría ganar las elecciones y se negó a ceder: "¡No reconozco nada! Tenemos un largo camino por recorrer". Los tuits de Trump siguieron a un sábado que pasó jugando golf y tuiteando falsas teorías de conspiración similares, y pasando junto a una multitud de sus simpatizantes que se reunieron en Washington para protestar por los resultados de las elecciones.

Trump ha afirmado reiteradamente, sin pruebas, que su oportunidad de un segundo mandato en el cargo le fue robada con votos corruptos. Una verificación de hechos realizada por CNN sobre las afirmaciones de un puñado de republicanos prominentes, incluidos miembros de la familia de Trump y seguidores como el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y el ex director interino de Inteligencia Nacional Richard Grenell, de que personas fallecidas votaban en Michigan, se cayó bajo escrutinio. Un análisis de CNN del reclamo y el supuesto respaldo del mismo no encontró ni una sola instancia de que eso sucediera. Se permitieron observadores electorales durante el recuento de votos en todo el país, y una verificación de datos encontró anteriormente que no hay evidencia de que los problemas asociados con Dominion Voting Systems, que fabrica software, causaran errores generalizados en el recuento.

El secretario general entrante de la Casa Blanca, Ron Klain, dijo ayer que el tuit de Trump sobre la victoria de Biden es "una confirmación más de la realidad" de que el ex vicepresidente ganó las elecciones.