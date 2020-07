R evivieron el crimen. Los investigadores del crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández asesinado en El Calafate el 4 de julio, realizaron un careo entre los tres detenidos por el hecho, una reconstrucción del homicidio y finalmente una serie de allanamientos, entre ellos en la casa de uno de los apresados, en los que hallaron algunos objetos que habían sido robados de la casa de la víctima.

El juez penal de El Calafate, Carlos Narvarte, confirmó que se concretaron careos entre los tres detenidos Facundo Zaeta (19), Facundo Monzón (18) y Pedro Gómez (20), ya que existían contradicciones sobre sus declaraciones. Tras esos careos, de los cuales no trascendieron los resultados, el juez ordenó la realización de dos reconstrucciones del hecho en la casa de Gutiérrez, en una de las cuales participó el detenido Monzón y en la otra, el detenido Gómez.

"Fuimos al domicilio de Gutiérrez y llevamos a cabo dos reconstrucciones. En primer lugar fue con Gómez y luego fue Monzón", dijo el magistrado, tras lo cual explicó que con Monzón se dirigieron luego "a las cabañas donde supuestamente dejaron el cuerpo tras el homicidio". "Es una prueba más para valorar", explicó Narvarte, tras lo cual dijo que los procedimientos le aportan "una mirada, siempre teniendo en cuenta las declaraciones de cada uno de los procesados, ya que la instrucción es una medida de prueba. Nos hace ver más directamente cuáles fueron las acciones de cada uno". Según fuentes de la investigación, tras esas medidas se llevó a cabo un nuevo allanamiento en la casa de uno de los detenidos, donde los policías secuestraron una matera que le habrían robado a Gutiérrez y también ropa con manchas rojizas que podrían ser de sangre y que serán analizadas en el laboratorio. Fuentes de la investigación aseguraron que los siete teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa están siendo peritados por Gendarmería Nacional en la ciudad de Buenos Aires. El juez, en tanto, dijo desconocer si el sobre que transportaba el teléfono celular de Gutiérrez llegó a Buenos Aires abierto y que se habrían borrado parte de las comunicaciones y los datos luego de su muerte. "No me consta nada. Si me llega algo, cotejaré cuál fue el motivo", dijo el magistrado, tras lo cual afirmó que aguarda el resultado de esos peritajes. El cuerpo de Gutiérrez, que permanece en la morgue de Río Gallegos, sería entregado a sus familiares si no se piden más pruebas, mientras que las llaves de su casa se entregaron ayer a sus parientes.