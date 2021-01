E n un lunes de altas temperaturas en casi todo el país y con alerta violeta por calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ayer se rompió el récord histórico de demanda de potencia de energía eléctrica.

El dato, suministrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), indicó que a las 14.40 el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) demandó 26.398,47 megavatios (MW), por encima de los 26.320 MW que había sido el máximo histórico, el 8 de febrero de 2018.

La temperatura promedio en toda la Argentina fue de 34,35° a las 14.30, por encima de los 30,2° que se registraban cuando sucedió el anterior récord de demanda de potencia, en un momento en que no había pandemia y la actividad económica era superior, por lo que industrias y comercios requerían más energía.

Según fuentes técnicas oficiales, esta demanda estaba prevista y no se necesitaron cortes de energía eléctrica ni importaciones para que no falte luz en los hogares. Además, afirmaron que hubo reservas suficientes de generación como para que el sistema no estuviera bajo estrés.

No obstante, se cortaron las exportaciones de energía eléctrica en modalidad interrumpible a Brasil (que se realizan por bloques a precios que van entre los u$s120 y los u$s200 por MWh) y ya desde hace semanas también se frenaron las ventas de gas natural a Chile, por el alto consumo de las generadoras eléctricas en estos días de altas temperaturas. La distribuidora eléctrica Edenor comunicó que a las 14.50 tuvo el pico histórico de demanda de potencia, con 5.278 MW. "A pesar de las temperaturas superiores a los 35°, estamos operando satisfactoriamente con el 99,92% de nuestros clientes con suministro", aseguraron en su cuenta oficial de Twitter. El momento más álgido de la tarde de ayer para los usuarios fue a las 16.45, cuando con 35° en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano había 45.865 usuarios fuera de servicio (UFS) en el área de concesión de Edesur y otros 3.272 UFS en la zona de Edenor. Algunas zonas de la Capital, como Almagro y Caballito, fueron las más afectadas durante las horas de mayor calor.

Cómo sigue

Después de otra jornada agobiante, que tuvo su pico máximo en los 37° de sensación térmica promediando la tarde, hoy se espera que las temperaturas continúen muy arriba, y no se descarta una térmica superior a la de ayer. También se pronostican algunas tormentas aisladas, pero que no traerán mucho alivio ya que llegarán con viento del noreste.