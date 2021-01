El mundo del espectáculo se preocupó cuando se conoció la noticia de que Soledad Silveyra se encontraba internada tras padecer un accidente cerebrovascular. La actriz fue internada el viernes por la tarde, cuando al someterse a una tomografía que tenía programada, su médico descubrió que tenía una carótida obstruida.

De inmediato fue internada en la clínica La Sagrada Familia, en Belgrano, donde fue tratada y se recuperó durante varios días. Para llevar tranquilidad sobre su situación, Solita hizo llegar un audio a la prensa a través de su mánager, Javier Furgang, donde aclaraba su episodio: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia y me dijeron que era algo cerebral. Deciden hacerme los mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent". Luego agradeció los mensajes que recibió de parte de amigos, colegas y medios: "Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!".

Y ayer por la mañana pudo volver a su casa. La noticia del alta fue confirmada por su hijo Baltasar Jaramillo, que le dijo al periodista Pablo Montagna: "Ya está en su hogar. Tiene que cuidarse y tiene que tratar de dejar de fumar".