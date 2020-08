C on una nueva ronda de invitados, la Cámara de Senadores continuó con el debate del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, aunque aún no se avanzó en la firma del dictamen, que podría ser hoy mismo.

Fue la quinta audiencia de debate con expositores en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun. La reunión informativa pasó a un cuarto intermedio hasta esta tarde, cuando según adelantó Sacnun se "analizarán las distintas reformas" propuestas por los legisladores, aunque no precisó si está previsto que se firmen dictámenes.

El primero en exponer fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca, quien consideró que "este proyecto no es una reforma" sino que "la verdadera reforma está iniciada y comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal".

"Este proyecto además no cambia la situación de las causas en trámite, así que desde ese punto de vista no hay ahí ningún tipo de objeción. Entiendo que se trata de solucionar el tema de la concentración del poder en pocas manos. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahí está el nudo de la cuestión. Entiendo que desde ese punto de vista no es anticonstitucional", sostuvo.

A su turno, la ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Lucila Larrandart afirmó que la discusión del proyecto "es una oportunidad para que los legisladores den cuenta del deterioro de la Justicia". "Nunca he visto el nivel de arbitrariedad y falta de justicia como el actual. Me refiero a la justicia federal, a Comodoro Py", agregó.

A su turno, el ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 Miguel Caminos alertó que "este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes". El ex magistrado advirtió que "la superabundancia de jueces conspira" contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere "más fiscales".

Por su parte, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal Ricardo Rojas advirtió que "poner la Justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento es un peligro". "Más allá de que tal vez no sea necesario nombrar 23 jueces, está el peligro de que esos jueces que tendrán que investigar causas muy delicadas vinculadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, puedan ser manipulados en el futuro de una manera muy sencilla, a través de sacarle el carácter de jueces subrogantes", indicó.

Muy crítico, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, evaluó que "el proyecto sólo consiste en un aumento de órganos judiciales", y consideró que "carece de una base empírica", por lo que pidió que sea "reconsiderado en su totalidad".

Debutó el consejo consultivo

Ayer, además, el consejo asesor para la reforma judicial se reunió por primera vez para "analizar y hacer diagnósticos sobre el Ministerio Público" Fiscal, y a partir de este encuentro tendrán 90 días para evaluar "las eventuales soluciones" que propondrán al gobierno nacional.

Los participantes confirmaron que se tomarán un primer tiempo de diagnóstico antes de debatir las posibles propuestas que elevarán al Ejecutivo nacional.

El órgano, constituido por 11 especialistas, fue duramente cuestionado en la marcha opositora del lunes, debido a que uno de los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, fue incluido entre sus miembros.