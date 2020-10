Los anuncios de ayer del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, incluyeron el regreso "progresivo" de clases presenciales en 24 distritos del interior de la provincia.

"Se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad" de las clases en las escuelas, informó, y dijo que "se está hablando con los intendentes, directivos y maestros" de esos lugares, ya que "es una tarea muy compleja y de mucho riesgo". Entre esos distritos se encuentran Adolfo Alsina, González Chávez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puan, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberdi, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos y Monte.

La titular de la cartera educativa, Agustina Vila, explicó: "Será grupos reducidos, de hasta 10 alumnos", que tendrán una frecuencia de tres veces por semana. "La presencialidad regresará sólo en los distritos con riesgo bajo", detalló la funcionaria.

Asimismo, adelantó que la semana próxima se lanzará el programa ATR, por medio del cual unos 45.000 maestros y estudiantes avanzados "van a ir a buscar a la casa a los 300.000 chicos que tuvieron problemas" para conectarse con su escuela.

Kicillof destacó el consenso alcanzado esta semana en el marco del Consejo Federal de Educación, para un regreso seguro a las clases presenciales, según los distintos riesgos epidemiológicos, que se dividen en alto, medio y bajo. "Vamos a respetar eso. Les pedimos a todos que honren esos acuerdos y no tergiversen ni busquen novedades que no son, no busquen hacer marketing con esto", advirtió y remarcó que "hay que actuar con responsabilidad y respetando acuerdos; no se puede acordar y luego tomar medidas unilaterales".