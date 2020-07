El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero; el subjefe Ángel Domínguez, y Mariela Noemí Aguirre, directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (CEAC), renunciaron ayer. En tanto, hubo varias reuniones de la jefatura para definir los pasos a seguir. Un abogado ocuparía el cargo de jefe de la policía de la provincia del norte, aunque no trascendió la confirmación

La dimisión de la cúpula se debe al desplazamiento de los cuatro policías imputados en el violento allanamiento en el domicilio de una familia qom en Fontana. Si bien la Justicia resolvió la libertad de los mismos, luego Romero había dicho que iban a regresar a sus puestos de manera inmediata. Sin embargo el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, anunció que los uniformados no podían regresar y por lo tanto no cobrarán sus sueldos.

En tanto, ayer Romero confirmó la decisión de la cúpula y reiteró que para él los agentes deberían ser reincorporados. "Nosotros debemos reintegrar al servicio efectivo a los cuatro uniformados involucrados en el caso de la comisaría tercera de Fontana, aquel hecho lamentable que ocurrió hace más de un mes", señaló.

"Al recuperar la libertad, esos policías deben reintegrarse al servicio efectivo, por supuesto siempre sujetos a la causa judicial y al sumario administrativo", añadió Romero y recordó que la asesoría legal de la policía recomendó la reincorporación. "Es norma nuestra que deben reintegrarse al servicio", explicó.

"Esa postura no fue aceptada por el gobernador ni por la ministra (de Seguridad, Gloria Zalazar). Ellos mantienen la postura de mantenerlos en (actividad) pasiva por delito, cuando no tenemos nosotros legislación que nos ampare. No estamos de acuerdo con esta postura del Poder Ejecutivo. Obviamente no podemos seguir trabajando en esta situación y por eso renunciamos", afirmó Romero.