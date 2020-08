E stá siendo investigado por sus presuntas conexiones con bandas delictivas vinculadas al juego clandestino y a Los Monos y decidió presentar la renuncia el jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal. Otro fiscal de la ciudad, Gustavo Ponce Asahad, fue suspendido de sus funciones, ya que también está siendo investigado.

Serjal elevó una carta con la renuncia al fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, y será el gobernador provincial, Omar Perotti, quien decida si la acepta o la rechaza. A través de un comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal solicitó que Serjal "no sólo renuncie al cargo de jefe, sino también al de fiscal de grado".

Serjal está bajo investigación por haber supuestamente entregado información sensible a cambio de dinero a bandas delictivas. "Las conductas asumidas por el fiscal regional de la 2ª Circunscripción no tienen correspondencia con el deber de transparencia del MPA ni con las prohibiciones y deberes que pesan sobre quienes detentan un cargo de fiscal", indica el comunicado de la asociación. Serjal, quien asumió el cargo de jefe de fiscales en abril de 2017 hasta el 2023, será analizado por la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, mientras que se aguarda un pronunciamiento en cuanto a su situación administrativa. El otro fiscal investigado, Ponce Asahad, fue suspendido en sus funciones tras un allanamiento realizado en su domicilio el último viernes. La denuncia contra Ponce Asahad involucra también a uno de sus secretarios y empleado judicial, Nelson Ugolini, y según adelantaron los voceros, ambos podrían ser imputados por "exacciones ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público". El fiscal general de Santa Fe, Baclini, dijo en conferencia de prensa que son investigados por cobrar dinero a personas acusadas de cometer delitos a cambio de filtrar información de las causas o no investigarlos. Las sospechas surgieron durante una causa por juego ilegal y extorsiones, en el marco de la cual un empresario imputado arrepentido reveló que "entregaba entre cuatro y cinco mil dólares mensuales a los funcionarios judiciales investigados desde hace un año, denuncia que fue corroborada por evidencia objetiva", aseguró Baclini.

El empresario Leonardo Peiti es dueño de salas de juego legales en las provincias de Formosa y Misiones y en Paraguay, pero también está acusado de participar del negocio ilícito del juego clandestino. Peiti fue imputado por extorsiones y juego ilícito como parte de una banda cuyo jefe, Maximiliano "Cachete" Díaz, es un lugarteniente del jefe de la organización criminal Los Monos.