Además de volver a correr en su hipódromo favorito, Luján pudo coronar su vuelta a las pistas platenses con una destacable victoria. La mejor jocketa del momento se impuso en un apasionante final montando a Tarento y robándole el triunfo al favorito Love Rules por un cuerpo y medio, en lo que fue la decimotercera pasada en la tarde del 1° de octubre.

"Un regreso a La Plata y con triunfo era soñado. Cuando me enteré de que iban a anotar a ese caballo (Tarento) sabía que iba a ganar, me tenía muchísima fe. En toda la cuarentena soñé con un regreso así. Y por suerte se me dio", recordó Luji, quien gracias a semejante triunfo alcanzó la victoria número 134 de su loable trayectoria en el mundo del turf.

Junto a Luján, otra de las "damas del turf" que brilló en el regreso a las pistas fue la jocketa aprendiz Milagros Giuliano, quien montando a Quorn se quedó con la quinta pasada venciendo al candidato Noche de Copas, conducido por Francisco Leandro Goncalves.