El abogado Roberto Herrera volvió a afirmar que el joven acusado se presentó una sola vez para tratar de obtener el registro para manejar, reprobó el examen psicotécnico de dibujo porque no sabía cómo hacerlo y que después de esa vez no volvió a presentarse nuevamente para intentar conseguir la licencia de conductor.

Previo a la declaración, el abogado explicó que el acusado pertenece a una familia gitana y que en esa cultura envían a los niños "sólo hasta 1° y 2° grado y después les enseñan ellos, o contratan a un maestro particular". Manifestó que su defendido "no sabe dibujar" y que no tiene registro para conducir.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el joven fue reprobado cuando intentó obtenerla por primera vez en la sede Roca de la Dirección General de Licencias, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años.

"En el examen psicológico se encuentran indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorga la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación", precisó un informe elaborado por la ANSV, que además detalló que casualmente fue atendido por la misma psicóloga que inhabilitó a su padre en marzo de este año.