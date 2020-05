Las muertes diarias por el nuevo coronavirus en España aumentaron a 217 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos por Covid-19 a 27.321, según el informe publicado ayer por el Ministerio de Sanidad. Además, 229.540 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 506 más en un día. El balance rompe la racha de cinco días sin superar los 200 fallecidos y tres jornadas por debajo de los 500 nuevos casos. Más de la mitad de los nuevos positivos vuelven a concentrarse en dos regiones: Cataluña, con 195, y Madrid, que notificó 88 casos. Tanto la capital como Barcelona se mantuvieron en Fase 0 de desconfinamiento, mientras la mitad del país pasó el lunes a la Fase 1. Según explicó Fernando Simón, vocero del gobierno para la pandemia, el repunte de fallecidos se explica por los datos de una única comunidad, por lo que las autoridades buscan determinar si se trata de nuevas muertes o un desfase de los datos atrasados. Además, indicó que no se ha registrado un alza de contagios vinculado a los permisos de salida para los niños. "No parece que haya un efecto de las medidas de alivio", señaló. En tanto, un total 143.374 pacientes se han curado y 11.464 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (29 en las últimas 24 horas), y 124.225 han precisado hospitalización. No obstante, sólo Andalucía (1), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (1), Cataluña (14), Madrid (9) y País Vasco (2) han registrado ingresos en UCI en el último día.