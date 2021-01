Once mineros que llevan dos semanas atrapados a 580 metros de profundidad en una mina de oro ubicada en el este de China fueron rescatados ayer, mientras que se trabaja contra reloj para salvar a los 10 trabajadores restantes en un gran operativo que comprende a más de 600 operarios. El primero de los mineros fue subido a la superficie a las 11 hora local, donde la operación de rescate fue posible gracias a la liberación de un conducto de ventilación de la mina. Tras llegar a la superficie, tuvo que ser trasladado con ayuda hasta una ambulancia porque que no tenía fuerzas ni para sostenerse en pie. El hombre, "físicamente débil", no pertenece al grupo de 10 mineros con el que se estableció contacto desde la superficie, informó la agencia de noticias AFP.

Tras el rescate de los 11 mineros, aún quedaban el domingo por la tarde diez más atrapados desde la explosión ocurrida el 10 de enero pasado en esta mina de oro de Qixia, en la provincia de Shandong. Uno de los mineros atrapados falleció la semana pasada debido a las heridas que le provocó la explosión. Los socorristas tratan desde hace dos semanas de rescatar a los trabajadores bloqueados 580 metros bajo tierra, y amenazados por una crecida de las aguas.