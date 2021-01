L as reglas anunciadas por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis son claras. Y en los días que quedan hasta la gran final del próximo lunes 18, las pruebas son tremendas para los participantes que queden. Belu Lucius fue la primera en salir en la última semana del programa, aunque ya fue grabado y en la intimidad, pocos son los que saben quién gana el reality más exitoso de la actual televisión que arrancó precisamente en los inicios de la pandemia; inclusive se demoraron las grabaciones por los contagios de Santiago del Moro, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis y el Polaco.

Conquistó al jurado

Ayer se fue Vicky Xipolitakis, y también se vivió un momento emocionante ya que la Griega en 2020, además de haber contraído el virus, se infectó su hijo y enfrenta todavía serios problemas con su ex pareja. Cabe destacar también que el ida y vuelta entre Vicky y Germán Martitegui es una de las muchas postales que dejará la primera edición argentina del reality. A lo largo del certamen, la vedette coqueteó innumerables veces con el jurado, aunque él nunca se mostró demasiado receptivo. Y en la gala de eliminación del domingo, Vicky no dudó en contraatacar. El domingo pasado, por ejemplo, antes de presentar su plato, lució un vestido totalmente blanco, y Santiago del Moro comentó: "Estás como vestida de novia. Imagino un casamiento a la tarde, en una chacra en Luján". Martitegui no pudo más que mirar de reojo, consciente de que ese comentario pronto iba a tenerlo como protagonista involuntario. Y así fue, porque Analía pronto se sumó y dijo: "Germán está como vestido para eso también". Un poco tentado a seguir mucho el juego, Martitegui le dijo a Vicky: "Nunca me casé, ¿vos?", y la Griega respondió: "Yo tampoco. Nunca me casé por iglesia, y el civil fue un papel, así que no lo sentí. Me falta la iglesia, que me encanta, ¿a vos te gusta eso?". Pero el jurado, muy honesto, respondió sólo con un "no". En definitiva, hubo muchos momentos sublimes con las "locuras" de ella que también hicieron tentar al jurado. También fue muy cuestionada durante los primeros programas porque decían que ella no cocinaba, sin embargo, nunca se hizo cargo de esas acusaciones y demostró que en la cocina no le va tan mal, aunque lleve una vida de princesa junto a Salvador Uriel, su pequeño hijo de dos años.

Belu, emocionó

No podemos olvidarnos de Belu, quien se despidió con felicidad y lágrimas en los ojos el lunes y sus palabras emocionaron a Germán Martitegui, inclusive el público tuvo delicadas palabras de apoyo a la recién eliminada. "Estoy muy emocionada pero de felicidad. Incluso, la decisión me encanta. Ana, te felicito. Y no quiero llorar, porque siempre digo que no hay que llorar, que hay que trasladar la sonrisa. Por eso no quiero que pase esto. La pasé bárbaro. Recién le decía a mi marido: ‘¡Ay, gordi! Si me eliminan, nos vamos a Necochea. ¿Sabés la playa qué lindo? Los nenes van a estar corriendo en el mar...’. Estoy chocha". Los que quedan, El Polaco, Claudia Villafañe, Analía Fanchín y Sofía Pachano, darán todo para recibir el cheque por el millón de pesos y el aplauso del público.

Se viene la segunda

La producción ya está trabajando intensamente en la elección de los nuevos famosos para la segunda edición del reality. Ya firmaron Carmen Barbieri, el cantante Juanse, Flavia Palmiero, Gastón Dalmau, Candela Vetrano y Georgina Barbarossa.