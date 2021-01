E l misterio de la empresaria agrícola Maria Chindamo, desaparecida en mayo de 2016 en el sur de Italia, llegó a su fin y las revelaciones son aterradoras. Un arrepentido de la mafia calabresa brindó detalles sobre lo sucedido con la mujer, quien selló su destino al negarse a ceder terrenos a un mafioso.

Antonio Cossidente, ex integrante del clan de los Basilischi y actual colaborador de la Justicia, fue el encargado de dar detalles espantosos. Las confesiones del ex miembro de la ‘Ndrangheta comenzaron en febrero del año pasado, cuando contó que otro mafioso, Emmanuel Mancuso, capo de un clan y también arrepentido, le reveló que la mujer había sido secuestrada, asesinada y triturada para que se la comieran los cerdos, debido a que no quiso vender sus terrenos.

El responsable de semejante atrocidad fue Salvatore Ascone, de 54 años, conocido como "u Pinnaularu" y miembro del clan Mancuso, que era vecino de campo de Chindamo. El sujeto fue detenido en julio último por haber saboteado el sistema de videovigilancia de la casa de la mujer, para que los hechos no quedaran grabados.

De acuerdo con el relato de Cossidente, la víctima fue llevada en un furgón a una casa colonial donde fue asesinada. La venganza por su negativa a ceder las tierras no terminó ahí, sino que también fue triturada por una trilladora y sus restos fueron tirados a los cerdos para que se los comieran, después de haber sido tenidos varios días en ayunas.

Estas revelaciones llegaron luego de cuatros años en que las autoridades inspeccionaron varias casas de la zona y decenas de máquinas agrícolas, tratando de detectar huellas de sangre de la mujer. Incluso se utilizaron perros especialmente entrenados. Sin embargo, nada dio resultados.

Un plan preciso

Según revelaron las autoridades italianas, el plan para secuestrar a Chindamo tuvo una cuidadosa organización. Los mafiosos la esperaron en la puerta de su campo, ya que sabían que la mujer iba a reunirse con sus trabajadores. Incluso, sospechan que la víctima podía conocer a sus secuestradores porque no le llamó la atención verlos en el ingreso. Antes de que pudiera entrar, tres hombres la agredieron y aunque intentó escapar, ya herida, no logró evadirse.

Su desaparición coincidió con el aniversario del suicidio de su marido, Ferdinando Punturiero, que se ahorcó después de que la pareja decidiera separarse. Por eso, los investigadores primero creyeron que el caso podría estar relacionado con una "vendetta" -venganza- contra Chindamo por parte de la familia del marido, hipótesis que no prosperó.