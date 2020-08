Se conocieron unas imágenes que confirmarían que la relación entre el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton y Jeffrey Epstein era mucho más estrecha de lo que se creía. Se sabe que el ex mandatario estadounidense viajó en numerosas ocasiones en el jet privado del magnate condenado por pedofilia y por dirigir una red de trata de menores y que murió en una cárcel en Estados Unidos.

En las fotos, a Clinton se lo ve relajado y sonriente mientras Chauntae Davies, entonces de 22 años y quien era la masajista personal de Epstein, frota sus manos en los hombros del ex mandatario. Las imágenes fueron reveladas por el diario inglés Daily Mail, según el cual Clinton, que para aquel entonces tenía 56 años, tenía un contractura en el cuello luego de un largo viaje en el Lolita Express, como se le conocía al jet privado de Epstein. El ex presidente y el magnate habían viajado a África en septiembre de 2002 por un motivo humanitario.

La ex novia y socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien ahora se enfrenta a la Justicia por cargos de tráfico sexual, alentaba a la joven a realizarle un masaje al ex mandatario mientras esperaban a que el jet fuera llenado de combustible en un pequeño aeropuerto en Portugal. Tras la insistencia de Maxwell, Clinton le preguntó a la joven: "¿Te importaría si me das el masaje?". Las fotos muestran a Clinton luciendo una camisa amarilla y un pantalón beige. Se lo ve relajado, con las manos apoyadas en su regazo, mientras se inclina un poco hacia atrás para que la joven pueda realizar el masaje.