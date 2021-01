L a primera fecha del año clave para las jugueterías entusiasmó a los comerciantes del rubro al observar una mejora respecto de igual período de 2020. La venta de juguetes por la celebración de Reyes mostró un crecimiento de 1,7%, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Al igual que en Navidad, las promociones y opciones de financiación dispuestas por comercios y bancos dieron el impulso necesario para favorecer el consumo luego de un año difícil para los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

"Tuvimos un leve repunte de 1,7% de ventas en unidades respecto del 2020, lo cual es muy favorable teniendo en cuenta el difícil contexto que estamos viviendo", aseguró el presidente de la CAIJ, Emmanuel Poletto.

Las categorías de juguetes que más crecieron en la comparación interanual fueron juguetes de ruedas (triciclos, coches a pedal, patines) con un incremento de 4,3% y pelotas 3,1% y artículos de deportivos de juguete 2,1%, todos relacionados con los juegos al aire libre. Otras subas se dieron en muñecos/as y bebotes (1,9%), didácticos y material educativo (1,6%), autos y camiones (1,6%) y primera infancia (1,5%). Por el contrario, cayeron la radio control y motor incorporado (-4,7%) e instrumentos musicales de juguete (-1,9%).

Un respiro

Poletto indicó que "este incipiente dinamismo de las ventas contribuyó, al igual que el año pasado, a atenuar la caída respecto de las temporadas de los años 2018 y 2019, que fueron muy malas. Cabe recordar que en enero de 2019 se registró una reducción del 13,5% en unidades vendidas respecto de 2018".

De este modo, la CAIJ destacó que "continúa la recuperación de la venta de juguetes en la temporada de Reyes y la industria tiene expectativas de revertir, durante 2021, las pérdidas de mercado interno que se produjeron en los años previos a 2020".

Ticket promedio

Poletto detalló que "se vendieron juguetes más económicos a un ticket promedio de $650 por juguete, con un incremento de aproximadamente 40% respecto del 2020, y el 80% de las transacciones se concretaron con tarjeta de crédito".

"Los pedidos de reposición a la industria argentina era algo que no venía sucedido los años anteriores; muchas familias, al haber pasado las fiestas en sus hogares o al haber resignado sus vacaciones, compraron productos para el aire libre y la casa", agregó. Otra de las particularidades de este año fue que al no haber lanzamientos de películas en los cines, no se destacó ninguna licencia en particular.