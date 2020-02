E l jueves por la noche, 11.000 fanáticos se reunieron en el estadio Movistar Arena para ver a una de las estrellas latinas más exitosas de las últimas décadas: Ricky Martin, que con su "Movimiento Tour" volvió a la Argentina luego de casi cuatro años.

Eran las 21.11 cuando el artista puertorriqueño puso un pie en el escenario y abrió su show con "Cántalo". Parecía que el lugar se iba a desplomar con la euforia del público, que entre gritos decía su nombre una y otra vez. "Vamos Buenos aires, ¿qué pasó? ¡No te oigo!", arengaba el cantante de 48 años, quien bailó como si la edad no fuera un factor determinante durante las casi dos horas del recital, en el que presentó clásicos como "la bomba", "Livin’ la vida loca", She bangs" y "La mordidita", entre otros. "Estoy encantado de estar aquí, con ustedes que son un movimiento. Son muchos años y espero estar muchos más, espero seguir creando con ustedes que son mi inspiración", manifestó.

Durante el espectáculo, Ricky hizo seis cambios de look. Camisas de cuerina, remeras con strass y transparencias que dejaban al descubierto sus tatuajes fueron algunos de los estilos elegidos, casi todas sus combinaciones eran en tonalidades oscuras, hasta que para interpretar uno de sus más antiguos hits baladas, "A medio vivir", se descalzó y optó por una musculosa blanca repleta de brillos junto con un pantalón color crudo. "Esta es mi parte favorita del espectáculo, es el rollo romántico", expresó frente a su público. Y continuó: "Quiero quedarme con el comienzo de mi carrera un rato. Hace mucho no la cantaba, así que si me olvido la letra canten conmigo".

Uno de los momentos más divertidos se dio cuando subió al escenario Patricia, una fanática del músico que vino desde Luján con su familia. Lejos de intimidarse, bailó y movió sus caderas al igual que las bailarinas que encabezaban el show. Pero cuando el intérprete de "María" se acercó, esta se le colgó del cuello y lo abrazó hasta que los "patovicas" se lo permitieron.

Para finalizar, ex Menudo cerró con "Vente pa’ ca". Cada movimiento era acompañado por los gritos de sus "chicas" que, cuando desapareció del escenario entre las luces y los papeles que se desplegaron en el aire, continuaron entonando en sus labios: "Ricky te amamos". Ricky repitió anoche y cierra su etapa argentina hoy.