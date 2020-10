C on el reciente estreno en Amazon Prime Video de "Súbete a mi moto", la serie que cuenta la vida de la legendaria banda de pop juvenil Menudo, en la que Ricky Martin se lanzó a la fama, resurgió una entrevista que le realizaron al cantante en la revista británica Mail on Sunday.

En ella el puertorriqueño recuerda su debut sexual, que se dio en nuestro país mientras formaba parte de una gira con el grupo y él tenía 15 años. "Estaba en la Argentina, con una chica muy sexy, fue una cosa muy fuerte. Para ser sincero, debutar de tan pequeño no fue gran cosa. Me dije: ‘¿Esto es?’". Y agregó convencido: "Con los años tuve que buscarle el gustito".

El artista de 48 años sorprendió con otras declaraciones muy cálidas sobre el país: "¿Será que en otra vida fui argentino? Cuando vine a vivir a Buenos Aires por un año, mientras formaba el grupo Menudo, se iniciaba allí el boom del rock nacional: Miguel Mateos con su grupo Zas, Soda Stereo y Serú Girán fueron inspiradores en mi vida".

"Definitivamente, no sólo el sexo está ligado a este país, también el rock argentino fue parte esencial de mi crecimiento como artista latino", finalizó Ricky Martín.

El artista luego tuvo otros vínculos con nuestro país, como su relación oculta -él aún no había hecho público su homosexualidad- con el periodista Juan Castro, que falleció en 2004.

"Me lo blanqueó Ricky en una nota en la radio. Fue (una relación) hermosa. Ricky estaba enamorado de Juan", reveló Ronnie Arias, amigo del recordado periodista.