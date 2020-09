L as escuelas de samba decidieron suspender sus mundialmente famosos desfiles en el Carnaval de Río de Janeiro de febrero de 2021 debido a la pandemia que afecta severamente a Brasil. "Llegamos a la conclusión de que el evento debe ser aplazado. No podemos hacerlo en febrero", dijo a la prensa Jorge Castanheiras, presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA) que organiza los desfiles. "Las escuelas de samba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar prontas en febrero", afirmó. El Carnaval de Río es una verdadera pesadilla para un epidemiólogo durante una pandemia.

Multitudes bailan por las calles y acuden en masa al icónico Sambódromo de la ciudad para desfiles masivos con bailarines con poca ropa, pequeños ejércitos de percusionistas y fiestas que duran toda la noche en lugares cerrados.

El evento atrae a millones de turistas de todo Brasil y el mundo a la "ciudad maravillosa" cada año. El Carnaval comprende numerosos eventos, desde el concurso de desfiles de escuelas de samba de elite organizado por LIESA hasta los llamadas "blocos", fiestas callejeras o informales.

El anuncio de LIESA se aplica sólo a la competencia de la escuela de samba. Las autoridades de la ciudad aún no han anunciado si se permitirán los "blocos".

El Ayuntamiento de Río de Janeiro aún debe anunciar una decisión sobre las fiestas callejeras del Carnaval que también se realizan a lo largo y ancho de la ciudad. Pero su agencia de promoción turística dijo que sin una vacuna de coronavirus es incierto cuándo se podrán volver a realizar eventos públicos grandes.

Casi todas las escuelas de samba de Río están estrechamente relacionadas con las comunidades de clase trabajadora. Sus procesiones incluyen elaborados carros alegóricos acompañados por tamborileros y bailarines disfrazados que cantan a todo pulmón para impresionar a un panel de jueces. Decenas de miles de espectadores abarrotan las tribunas del Sambódromo, mientras que decenas de millones observan el espectáculo en la televisión.

La noticia llega tras días de especulaciones sobre qué decisión iban a tomar las autoridades. Brasil es el país con el segundo mayor número de muertos en la pandemia después de Estados Unidos, y aún lucha para controlar el virus.

Y aunque la propagación del virus se ha desacelerado un poco desde su récord en julio, las cifras siguen siendo alarmantemente altas en Brasil, con un promedio de casi 30.000 nuevos casos y 735 nuevas muertes por día durante las últimas dos semanas, según cifras del Ministerio de Salud.