La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, afirmó que su gobierno "no promueve desalojos violentos" de las tomas de tierras pero "de ninguna manera avala" esas ocupaciones, y anunció que apelará la decisión judicial contraria al desalojo de los predios en la zona de El Bolsón.

Carreras se refirió a la situación de las tomas en El Bolsón y dijo que visitó el lunes esa localidad junto al intendente local Bruno Pogliano, para recorrer las tierras del INTA, objeto de una nueva toma. "Estuvimos trabajando en cuanto a los argumentos que nos permitirá apelar la decisión del juez (Gustavo) Zapata de no promover un desalojo de la zona", indicó la mandataria.

En este sentido agregó: "Creemos que hay formas de llegar a acuerdos para poder desalojar, que no son las condiciones adecuadas las que se viven en una toma; no hay servicios, no hay luz, no hay agua, no hay cloacas, por lo tanto esta forma irregular, no legal de ocupar una tierra, no es una forma correcta, y por eso vamos a apelar la decisión del juez".

"Además de que es impracticable que en 15 días ninguno de los tres Estados, ni el municipal, ni el provincial o el nacional puedan otorgar viviendas a 130 o 200 familias que son las que se están asentando allí", dijo la gobernadora.