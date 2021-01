El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, sostuvo que le "encantaría" gobernar la provincia y que preferiría a la ex mandataria María Eugenia Vidal como candidata presidencial de Juntos por el Cambio, aunque también tuvo elogios para el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Ante la pregunta de si querría ser gobernador bonaerense, Ritondo respondió: "Me encantaría. Pero eso depende de quién sea el mejor candidato. Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. Trabajo en la provincia, milito en la provincia, y ojalá me toque encabezarla. Si no me toca, acompañaré al mejor candidato", agregó.

Su definición llegó en el cierre de la semana en la que Elisa Carrió también aseguró que buscaría ese cargo, y pidió encabezar la lista de este año.

También, en diálogo con Página 12, sostuvo que "tiene que haber PASO" porque "es parte del sistema democrático" y defendió el lugar de Macri en su partido. "Macri es miembro fundador de este espacio, del PRO. Nos ha hecho crecer a muchos de nosotros. Nos ha dado la oportunidad. Nunca tenemos que relegarlo. Es importante escucharlo, aunque alguna vez podamos disentir con él", opinó el diputado.