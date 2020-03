U n nuevo bochorno dirigencial en el fútbol argentino. Frente a la pandemia de coronavirus, River demostró tener empatía con los que la están padeciendo, al tiempo que "jugó" una carta fuerte de cara a las venideras elecciones en la AFA. Es que, a pesar de que el organismo que rige el fútbol en nuestro país y la Superliga dejaron en claro que el torneo doméstico va a continuar (incluso en la víspera se disputaron dos encuentros), el Millonario aprovechó la oportunidad para dejar en claro que la grita entre las autoridades está más vigente que nunca: afirmó que no se presentará a jugar el encuentro contra Atlético Tucumán, que debía disputarse esta tarde en un Monumental a puertas cerradas. ¿El motivo que argumentó? El posible caso (que a la larga fue descartado) de Covid-19 que tuvo un integrante del plantel de Reserva y las medidas de seguridad e higiene que publicó la OMS y el Ministerio de Salud de nuestro país.

La parte más dura del comunicado que emitió la entidad de Núñez afirma que "en cuanto al fútbol profesional, el club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (Covid-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las divisiones inferiores".

Desde horas del mediodía de la víspera, Rodolfo D’Onofrio "movió" sus fichas para impedir que la Copa Superliga tenga su puntapié inicial. ¿Qué hizo? Le pidió a Leonardo Ponzio, capitán sin cinta del Millo, que se comunique con los referentes de los restantes clubes para pedirle que haya unidad para no jugar.

Con este panorama, Sergio Marchi, secretario de Agremiados, manifestó que "hoy (por ayer) va a arrancar la Copa Superliga. El martes habrá una reunión entre todas las partes y se definirán los pasos a seguir". Sin embargo, para volver a remarcar que las autoridades del Millo están enemistadas con sus pares de la AFA y de la "nueva" Superliga. La relación con Claudio Tapia y con Marcelo Tinelli no es la mejor. Con pensamientos completamente distintos, la postura de plantarse y no jugar marca un quiebre dirigencial que incluso podría llegar a deparar en que D’Onofrio no sea seleccionado como uno de los vicepresidentes de la AFA en las venideras elecciones.

Con este panorama, la Superliga emitió un comunicado en el que deja en claro que para disputar los encuentros se tomaron en cuenta todas las medidas de seguridad dispuestas por los organismos nacionales e internacionales. En ese sentido, resaltó que la postura de River puede ser causal de sanción. "La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos. Sobre todo si las autoridades nacionales no encuentran motivos científicos para restringir la disputa de los encuentros, una vez tomado el recaudo de que los mismos se realicen a puertas cerradas y sin público", argumenta el comunicado.

¿Cuál sería la sanción? Lo que dice el artículo 109: "Pérdida de partido, deducción de puntos y multa. Pérdida del partido deduciéndole los puntos correspondientes a dicho partido más otros tres que se les restarán de la tabla de posiciones del respectivo campeonato oficial al finalizar el mismo y multa de conformidad con lo prescripto en este artículo 109º, al club cuyo equipo no se presente a las órdenes del árbitro dentro del plazo perentorio de quince minutos contados desde la hora oficialmente fijada para la iniciación del partido". A esperar qué pasa con la pena...