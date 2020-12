U na madrugada de terror se vivió en la ciudad brasileña de Criciúma, en el sureño estado de Santa Catarina, donde una banda fuertemente armada robó un banco y se llevó una fortuna, pero mientras escapaba de la policía "regaló" unos 150.000 dólares. Cuatro de los vecinos que salieron a la calle para recoger el dinero fueron detenidos.

Con explosivos y fusiles de guerra, decenas de criminales irrumpieron en los primeros minutos del martes en una sucursal del estatal Banco de Brasil, donde se tirotearon con la policía. Para cometer el robo, parte de la banda cerró las calles del centro de la ciudad, poniendo a rehenes en las calles. Aunque no hubo un pronunciamiento oficial, se estima que se llevaron unos 40 millones de reales, equivalentes a unos 7,6 millones de dólares.

"Esto nunca pasó en todo Santa Catarina. Usaron fusiles calibre 50 capaces de derribar helicópteros, y decenas de kilos de explosivos. Creemos que es gente de fuera del estado que vino a cometer este golpe", afirmó el comisario Ulisses Gabriel.

Por su parte, el alcalde local, Clésio Salvaro, lamentó: "Criciúma vivió una noche de terror, espero que la ciudad no pase más por eso".

Pensado al detalle

El operativo fue planificado sin dejar nada librado al azar y eso queda demostrado en lo que contó el teniente coronel Cristian Dimitri, comandante del noveno batallón de la Policía Militar. "Hubo un tiroteo que comenzó en la puerta de nuestro predio, armas de grueso calibre perforaron paredes y ventanas, un camión fue incendiado y artefactos explosivos improvisados fueron colocados en cercanías del cuartel. Todo eso para despistar a las fuerzas de seguridad para cometer un gran asalto en la zona central".

Además, detalló que un oficial fue baleado en el abdomen, por lo que tuvieron que hospitalizarlo. Según dijo, su estado ayer era grave, pero estable.

En tanto, en las imágenes de los videos compartidos por los vecinos en las redes sociales se puede observar algunas escenas del tiroteo y a los rehenes sentados en las sendas peatonales, a modo de escudos humanos, para el escape de la banda, que usó diez automóviles robados, que fueron luego hallados a un costado de una ruta, escondidos en un maizal.

A lo Robin Hood

Cuando la banda escapaba, dejaron caer 810.000 reales, equivalentes a unos 150.000 dólares, por lo que los vecinos de la zona salieron desesperados de sus casas para tratar de quedarse con parte del dinero. Cuatro personas, entre las decenas que tomaban los billetes, fueron detenidas por el delito de hurto. "Estaban recogiendo dinero en bolsas y lo llevaban para un departamento del centro", detalló Dimitri.

Sin embargo, por el robo al banco ninguna persona fue apresada, aunque ayer continuaron durante todo el día las investigaciones para tratar de dar con los integrantes de la banda.

En primera persona

Cuando la situación ya estaba en calma en el centro de la ciudad, uno de los rehenes, de nombre Sérgio, miembro de la Dirección de Tránsito y Transporte local, contó el terrible momento que debieron atravesar, aunque reconoció que los malvivientes los trataron bien. "No nos golpearon, pedían que nos quedáramos tranquilos, que no hiciéramos nada y que obedeciéramos todo lo que decían. Fue tranquilo, conversaban con nosotros", dijo y agregó: "Nos decían que nos quedáramos tranquilos, que no nos iba a pasar nada".

Además, comentó que hasta les preguntaron cuánto dinero ganaban por mes: "Contaron que sabían cuánto ganaba la gente y dijeron: ‘Por eso estamos haciendo esto, estamos robando, pero después lo tiraremos para dárselo a ustedes, lo toman y se lo llevan’. Fue aterrador", concluyó.