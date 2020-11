Como en los mejores momentos de la recordada serie "Dinastía", la relación entre la que fuera su mujer legal, Claudia Villafañe, y aquellas damas que coronaron parte importante de la vida sentimental de Diego Maradona, caso Rocío Oliva, generaron ayer un nuevo cortocircuito en plena Casa de Gobierno. En efecto, en la madrugada de la víspera, la atribulada Rocío, hoy más que nunca figura mediática de varios envíos televisivos, no pudo ingresar al salón donde se velaban los restos del mejor jugador del mundo, por decisión del circuito familiar de Diego.

Esto fue un verdadero baldazo de agua fría para ella: "Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente; me mandaron a hacer la fila como a todos", declaró Oliva luego de haber esperado en la puerta de la Casa de Gobierno más de 20 minutos. Oliva se comunicó con Villafañe para intentar ser parte del velorio íntimo, pero contó que le dijo "que no tiene nada que ver" con esa prohibición. "Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto", lamentó. Y agregó: "No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa".