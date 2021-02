El testimonio de Romina Milagros Rodríguez, la cocinera que trabajaba en la casa de Tigre donde se instaló Diego Maradona después de su operación en la cabeza, tuvo una fuerte repercusión. La mujer había revelado que cuando el ídolo murió, le pidieron que lo reanimara, pero ella no sabía cómo hacerlo. Rocío Oliva se refirió en "Polémica en el bar" al vínculo de Romina con el Diez. "La adoraba, de hecho ‘Monona’ le puso él. Todo lo que dice para mí es verdad, claramente. Me sorprendió que hablara porque siempre fue perfil bajísimo", relató la última pareja del ex futbolista.

Y agregó: "Cuando Diego falleció, pregunté si estaba Monona en la casa. Me imaginé todo lo que contó, ella iba a hacer todo lo posible para salvar a Diego. Mide dos metros, es gigante. Siempre se manejaba con fuerza. Yo sabía que habría hecho lo posible por salvarlo".

Monona relató cómo era la rutina de Diego: "Había que llevarlo, su malhumor. Si no quiere comer no comía, tenía sus horarios, era todo como él quería, siempre manejó todo. Quería poner a dieta a todos, lechuga y tomate para todos, me decía. A él más que todo le faltaba una mamá. Extrañaba mucho a su madre".