Son muchas las voces que afirman que el Diez pidió por Rocío Oliva hasta su fatídico final. Sin embargo, su ultima y ex pareja no tuvo contacto personal con Maradona durante el último año, luego de haberse separado en medio de un escándalo, al punto que le realizó un millonario reclamo judicial en compensación por los casi ocho años de pareja. Por tal motivo, Yanina Latorre fue al hueso contra Oliva cuando en "LAM" exclamó: "Rocío estuvo seis años y medio con él por guita. Por amor a la guita. Lo tenían todo el día dopado para sacarle guita. Por eso las hijas no podían entrar. A este tipo lo esquilmaron Rocío y todos los que estaban viviendo con él. Rocío manejó todo. Lo tenía dopado, es verdad que le daba cervezas, Rocío le pegaba y lo tiró por una escalera". Por su parte, Andrea Taboada puso el foco en el rol fundamental de Oliva en la vida de Diego, a quien rodeó con gente de su confianza incluso después de separados: "La gran responsables en los últimos años fue Rocío. También me cuentan que ella, cuando se quería ir a bailar, porque ya estaba hinchada de Diego, le daba más dosis de clonazepam para que se duerma y poder escaparse".