El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo en Olivos que la ciudad registra una "estabilidad de casos" de coronavirus "pero en un nivel alto", por lo cual consideró necesario "poner todo el esfuerzo y la responsabilidad de cada uno" para bajar ese índice y subrayó que "los protocolos son claves" para ese fin.

"En la ciudad, hace dos semanas estábamos en un promedio de 1.100 nuevos contagios diarios y hoy seguimos con ese promedio", precisó e indicó que "los casos están amesetados en un nivel alto y tenemos un R -la tasa de contagiosidad- en uno; mientras que la tasa de duplicación de casos es de 43 días", no obstante agregó que "hay un 11% de los barrios de la ciudad con un R superior a uno, por lo cual estamos poniendo un foco especial en esas zonas".

Por otra parte, resaltó el plan de puesta en marcha que apunta a "ir recuperando progresivamente las libertades que la pandemia restringió en el mundo" y el que "apela a la responsabilidad de cada uno en la actividad que le toque", dado que "el desafío es consolidar el avance manteniendo los protocolos que son la clave" (ver al lado).

En otro orden, aseguró que "no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo" al ser consultado sobre la protesta prevista para el lunes contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. No hay ninguna adhesión a título partidario", dijo Rodríguez Larreta sobre la marcha convocada en redes sociales por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para el lunes próximo, con el nombre 17A. Dejó claro que también "respetan el derecho a manifestarse". Sin embargo, pidió "en esta oportunidad el máximo cuidado con el distanciamiento" debido a los posibles contagios.