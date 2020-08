"En principio se trataba de un maltrato verbal, psicológico y luego un maltrato físico. En varias ocasiones me alejaba de mi agresor, luego lo perdonaba y volvía a convivir con él. Ese era mi principal error, al poco tiempo el círculo de violencia empezaba de vuelta. Cuando finalmente tomo la decisión de no volver más, después de una paliza tremenda, me encontré con el dilema de cómo encontrar un trabajo o la posibilidad de solventar mis gastos. Mientras convivía con él no me daba cuenta, pero una de las cosas que él buscaba era evitar que yo saliera a trabajar, que estudiara, o que realizara cualquier actividad económica", contó a Crónica Alicia, quien no tenía un oficio, ni profesión, tampoco experiencia laboral, cuando llegó a los talleres.

La mujer aseguró: "Hoy ya tengo mi pyme, pero sigo pasando por la asociación para contar mi experiencia y dar ese aliento que en su momento yo tanto necesité".