La novela del espionaje ilegal suma un capítulo más. En las últimas horas, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías se negó a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga supuestos delitos cometidos en la prórroga de concesión de contratos de peajes durante el gobierno de Mauricio Macri.Saravia Frías, quien fue indagado por videoconferencia por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se negó a declarar y aportó un escrito, consignaron fuentes judiciales.

La ronda de indagatorias en el caso comenzó con el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien, al igual que Saravia Frías, se presentó a su indagatoria de manera remota y se negó a declarar. En la causa judicial se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas que estuvieron vinculadas al ex presidente Mauricio Macri. Además, se investiga el pago a las empresas concesionarias de unos 500 millones de dólares aproximadamente como compensación por "inversiones no amortizadas". Los contratos se renegociaron hasta el año 2030 y fueron avalados por el ex ministro Iguacel como director de Vialidad Nacional. En el escrito entregado durante la indagatoria, Saravia Frías se sumó a la recusación presentada por Iguacel contra el juez del caso, Canicoba Corral.