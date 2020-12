U na vez más jugadores de rugby vinculados con hechos de violencia. Cuatro jóvenes rugbiers fueron denunciados por "lesiones graves", luego de darle una golpiza a un chico de 18 años que les impidió ingresar a una fiesta privada a la que no estaban invitados durante la madrugada del domingo en un barrio privado de la ciudad de Córdoba. El abogado Carlos Nayi está solicitando la "inmediata detención" de los rugbiers que, "aprovechándose de la superioridad numérica y física, pretendieron invadir una vivienda privada con fines furtivos", y sostuvo que con ese objetivo "golpearon brutalmente" a Lautaro Insúa.

El joven relató a Canal 12 de Córdoba que la agresión ocurrió cuando, junto a unas 30 personas, participaba de un festejo de egreso secundario en una vivienda del barrio privado Los Carolinos, y señaló que los cuatro rugbiers "pretendieron ingresar a la fiesta en donde no estaban invitados. Dijo que les pidió que se retiraran y que como respuesta "me empezaron a golpear". Aclaró que "sólo dos de ellos me golpearon. Son Mateo Soler y Tadeo Torasso", del Tala Rugby Club de Córdoba, y agregó que también le pegaron "patadas" cuando cayó al piso. "Les pedí que se fueran del lugar. Les expliqué que se trataba de una fiesta privada de egresados, y fue en ese momento que empezaron a golpearme", insistió Insúa. Verónica, la madre de Lautaro, dijo estar sorprendida por el nivel de "violencia que no se puede explicar". "Lautaro está vivo porque Dios es grande y porque sus amigos lo ayudaron. Si hubiera estado solo, habría sido como el chiquito de Gesell", dijo al referirse al crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero en Villa Gesell, y que tiene a ocho acusados a la espera del proceso de enjuiciamiento. Para Nayi, sin embargo, los agresores son cuatro, al entender que "dos golpearon y dos apoyaron la golpiza de manera pasiva, pero corresponde también que respondan penalmente", y afirmó que a su asistido "le quebraron el tabique y le ocasionaron graves lesiones nasales". La causa no tiene detenidos, dijo el fiscal de instrucción Horacio Vázquez y agregó que "hay versiones encontradas" de las partes.